وأضاف لوكاشينكو -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وقعت في "دوامة دولية" وكذلك كل أوروبا، والأمريكيون يخربون ويدمرون أوروبا".

وفي سياق آخر أشار لوكاشينكو، إلى وجود خطط للعمل بشكل نشيط في مجال إنشاء جيش محترف على أساس التقاعد، للمساهمة في تعزيز القدرة الدفاعية لبلاده.

اقتصاديا.. أعلنت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر نفط خام "الأورال" الروسي في يوليو الماضي بلغ 64.37 دولار للبرميل، فيما وصل مقدار الخصم على النفط الروسي إلى 15.7 دولار للبرميل.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء:"إن متوسط سعر نفط الأورال بلغ 64.37 دولار للبرميل في شهر يوليو الماضي، وهو أقل بـ 1.2 مرة مما كان عليه في يوليو 2022 (78.41 دولار للبرميل)"، مشيرة إلى أن سعر نفط بحر الشمال في يوليو 2023 بلغ 80.07 دولار.

وأوضحت الوزارة الروسية في بيانها أن سعر نفط الأورال في يونيو من العام الجاري بلغ 55.28 دولار للبرميل، منوهة بارتفاع سعره في يوليو بنسبة 16.4 بالمئة.

وأضاف البيان:"أن متوسط سعر النفط الروسي في الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري بلغ 53.94 دولار للبرميل مقابل83.27 في الفترة المقابلة من عام 2022.

يُذكر أنه في الخامس من ديسمبر 2022 دخلت حيز التنفيذ حزمة عقوبات أوروبية وغربية لحظر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، بالإضافة إلى فرض سقف لأسعار هذا النفط في حدود 60 دولارا للبرميل . وفي فبراير 2023 دخلت حزمة عقوبات غربية أخرى على استيراد مشتقات النفط الروسي حيز التنفيذ.