اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:09 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الفلبين: سنعمل جاهدين لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:00 ص
رئيس الفلبين: سنعمل جاهدين لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي فرديناند ماركوس (الابن)
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (الابن) أن خبراء حكومته سيعملون جاهدين لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اتفاق الجانبين على استئناف المفاوضات بشأن الاتفاقية.
 
وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلبيني، الإثنين، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قصر "مَلاكَنيَنج" الرئاسي بالعاصمة مانيلا.
 
ووصف الرئيس الفلبيني اللقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الناجح والمثمر".. ومن جهتها، أعربت فون دير لاين عن ترحيبها بقرار إطلاق المفاوضات مجددا بِشأن اتفاقية التجارة الحرة، منوهة عن أن ذلك يأتي جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

الفلبين

الرئيس الفلبينى

التجارة الحرةمع اوروبا

الاتحاد الاوروبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة