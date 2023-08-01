رئيس الفلبين: سنعمل جاهدين لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

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أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (الابن) أن خبراء حكومته سيعملون جاهدين لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اتفاق الجانبين على استئناف المفاوضات بشأن الاتفاقية.

وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلبيني، الإثنين، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قصر "مَلاكَنيَنج" الرئاسي بالعاصمة مانيلا.

ووصف الرئيس الفلبيني اللقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الناجح والمثمر".. ومن جهتها، أعربت فون دير لاين عن ترحيبها بقرار إطلاق المفاوضات مجددا بِشأن اتفاقية التجارة الحرة، منوهة عن أن ذلك يأتي جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات.