دعوات لرئيس المكسيك من أمهات أطفال مختفين للبحث عنهم فى المقابر السرية

فاطمة شوقى

دعت جماعة "الامهات الباحثات" ، وهى مجموعة من الأمهات التى تبحث عن ابنائها المفقودين ، الرئيس المكسيكى ، اندريس مانويل لوبيز اوبرادور ، للبحث عن المفقودين فى المقابر السرية، وفقا لصحيفة لا اكسبانثيون" المكسيكية.

بعد أشهر من أن مجموعات البحث المكونة من النساء طلبت الاجتماع مع الرئيس المكسيكي لمناقشة احتياجات آلاف العائلات التي لديها عضو مفقود ، استقبل الرئيس لوبيز أوبرادور ، الناشط إستيلا دي كارلوتو ، وعقد مؤتمر صحفى معه حول تعزيز الاستمرار فى النضال من أجل الأشخاص المختفين فى البلاد.

وقال الرئيس "نحن نعتني بهم باستمرار، في جميع الجولات التي أقوم بها أتحدث مع الأمهات وأقارب المختفين، و"ما لا نسمح به هو أن هذه الحالات المؤسفة والحزينة والمؤلمة تستخدم لأغراض سياسية".

ومن خلال شبكاتها الاجتماعية، نشرت سيسي باتريشيا فلوريس أرمينتا ، قائدة مجموعة "Madres Buscadoras" ، التي تعتبرها بي بي سي في لندن من بين أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم ، مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة و 19 ثانية ، حيث تدعو لوبيز أوبرادور لمرافقة أمهات الأشخاص المختفين في المكسيك في بحث والالتزام بأنهم إذا لم يرغبوا في مرافقتهم أو استقبالهم ، فلن يتم استخدام قضيتهم من أجل اللامبالاة.

وعانت فلوريس من اختفاء اثنين من أطفالها ، ولهذا السبب في 10 مايو 2015 ، أسست مجموعة أمهات البحث التي تجري حاليًا عمليات بحث عن مقابر سرية في كيانات مختلفة في المكسيك.

بالإضافة إلى ذلك ، تُعتبر من أكثر النساء نفوذاً في العالم وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية بلندن ، بسبب نشاطها في الاتصال، مشيرة إلى أوجه القصور في لجنة البحث الوطنية التابعة لحكومة الجمهورية.

وحاليا، لدى الأمهات اللائي يبحثن سجل بأكثر من 7000 مفقود ، تم العثور على أكثر من 200000 منهم متوفين في مقابر سرية.