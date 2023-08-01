خريطة قطع الكهرباء بمناطق فيصل وبولاق فى الجيزة بأسماء الشوارع

كتبت – مرام محمد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى في 24 محافظة، وذلك وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطة ترشيد الكهرباء في مناطق فيصل وبولاق الدكرور

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا الساعة حتى الساعة 1 مساءً

-شارع الصفا والمروة الطوابق - منطقة فيصل.

-شارع المنشية كفر طهرمس - منطقة فيصل.

-شارع الثلاثيني من العشرين - منطقة فيصل.

-شارع المنشية يمين - منطقة فيصل.

-شارع الملكة من شارع العشرين - منطقة فيصل.

-شارع نبيل طه من كفر طهرمس - منطقة فيصل.

-كفر طهرمس أمام حي الهرم - منطقة فيصل.

-شارع حمد بس المنشيا طوابق - منطقة فيصل.

-كفر طهرمس خلف مطحن فيصل - منطقة فيصل.

-شارع المساكن من شارع العشرين - منطقة فيصل.

-شارع المساكن أمام مدرسة الكرنك - منطقة فيصل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-شارع عبد المجيد سعيد كفر طهرمس - فيصل.

-ترعة عبد العال أخر شارع من كفر طهرمس - فيصل.

-زنين - بولاق الدكرور.

-محطة رفع شارع التحرير من صفط اللبن - فيصل.

-شارع الملك من شارع العشرين - فيصل.

-أول شارع المساكن من شارع العشرين - فيصل.

-شارع التحرير من صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-شارع دلاشين خلف مدرسة المستقبل - فيصل.

-خلف م.م المشتل / المعتمدية - بولاق الدكرور.

-المعتمدية شارع مدرسة القدس - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

تحكم بولاق الدكرور وفيصل

-ش الصناديلي / فيصل أمام كلية التربية - منطقة فيصل.

-ش الكفر / الهرم - منطقة فيصل.

-ش الملكة من ش العشرين - منطقة فيصل.

-أول ش كفر طهرمس بجوار مطحن فيصل.

-خلف مدرسة المستقبل من ش الشيشيني - منطقة فيصل.

-أول ش كعيبش بجوار بنزينة الغاز - منطقة فيصل.

-أول ش المساكن من فيصل.

-ش الثلاثيني من ش العشرين - منطقة فيصل.

-ش محمد صلاح من ش المنشية - منطقة فيصل.

-كفر طهرمس / ترعة عبدالعال 2 - بولاق الدكرور.

-أخر شارع الرشاح امتداد ش ناهية - كرداسة.

-ش ترعة عبدالعال 1 من ش العشرين - فيصل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م الساعة 4م

-أخر شارع كعيبش - فيصل.

-ش أبو الليل - صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-ش حسين الضو من العشرين الملكة - فيصل.

-ش المريوطية من فيصل.

-ش المنشية الطابق الثاني - فيصل.

-ش المساحة خلف محافظة الجيزة - فيصل.

-ش علي شيخة الكوم الأخضر - فيصل.

-خلف مدرسة حسام الدين من ش العشرين - فيصل.

-أول ش الشيشيني من المريوطية - فيصل.

-أخر ش المنشية الطوابق - فيصل.

-ش الرشاح - زنين - بولاق الدكرور.

-مساكن هيئة التدريس - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م الساعة 5م

-أخر ش حمد يس من المنشية - فيصل.

-ش ترعة عبد العال 2 فيصل سنترال صفط اللبن - فيصل.

-ش علي شيخة من فيصل.

-اللبيني من المريوطية - فيصل.

-أخر ش كعيبش الطوابق - فيصل.

-مساكن المبعوثين - بولاق الدكرور.

-ش ترعة زنين - بولاق الدكرور.

-ش الملكة من ش العشرين - فيصل.

-ش المساكن من العشرين - فيصل.

-ش التعاون من ش فيصل.

-ش ترعة سليم أخر ش فيصل.

-الطريق الأبيض أرض اللواء - بولاق الدكرور.

-مساكن هيئة التدريس - فيصل.

-ش الريحاني من كفر طهرمس - بولاق الدكرور.

-شارع 6 أكتوبر المعتمدية - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م الساعة 6م

-ش المحور أرض اللواء - بولاق الدكرور.

-مساكن المبعوثين - بولاق الدكرور.

-ش محمود مرسي من الريحاني كفر طهرمس - فيصل.

-ش ناهيا بولاق الدكرور.

-ش الملك فيصل أمام ش العريش.

-ش المشتل بولاق الدكرور.

-ترعة عبد العال 2 من ش العشرين - بولاق الدكرور.

-ش عبد العال السوهاجي من ش ترعة الزمر - بولاق الدكرور.

-ش سلامة الراضي - بولاق الدكرور.

-عمارات الأوقاف من ترعة الزمر - بولاق الدكرور.

-ش التحرير من ش المطبعة فيصل - بولاق الدكرور.

-ش الجمعية / الترعة المجنونة - فيصل.

-ش شحاتة الجمال - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

تحكم بولاق الدكرور وفيصل

-ش الثلاثيني من العشرين - فيصل.

-ش محمد جلال من العشرين - فيصل.

-ش ناهية بولاق الدكرور.

-شارع ترعة المجنونة من ش المدينة المنورة - بولاق الدكرور.

-عماير السعودية ش فيصل الكوم الأخضر - فيصل.

-ش الطريق الأبيض المعتمدية - بولاق الدكرور.

-ش خلف مستودع الأنابيب المريوطية بجوار التوحيد والنور - فيصل.

-الترعة المجنونة - بولاق الدكرور.

-ش المساحة خلف محافظة الجيزة - فيصل.

-مساكن هيئة التدريس - فيصل.

-ش المعتمدية - بولاق الدكرور.

-ترعة عبد العال 1 ، 2 - بولاق الدكرور.

-أول شارع الملك فيصل - فيصل.

-ش كعيبش الطوابق - فيصل.

-ش الشهيد أحمد حمدي من كعيبش - فيصل.

-ش الشهيد أحمد حمدي من كعيبش - فيصل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة م7 حتى الساعة 8م

-ش الشوربجي صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-ش عبد الرحيم عمرو أرض اللواء - بولاق الدكرور.

-ش الرشاح صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-ترعة عبد العال 1 من شارع التحرير - بولاق الدكرور.

-أخر شارع ناهية - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة م8 حتى الساعة 9م

-ش المعتمدية الرئيسي - بولاق الدكرور.

-ش خلف محطة محولات المشتل - بولاق الدكرور.

-ش المطبعة من ش فيصل.

-ش ناهيا بولاق الدكرور.

-أول ش المساكن من ش العشرين.

-أول ش كعيبش الطوابق.

-ش الهدايا من ش المريوطية - فيصل.

-ش ناهيا بجوار مصنع الأدوية - بولاق الدكرور.

-مساكن جامعة القاهرة أسفل محور صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-ش طابق الذيابة من ش الرشاح - بولاق الدكرور.

-ش العيد من ش ترعة الزمر - بولاق الدكرور.

-ش ترعة عبد العال 1 من ش العشرين - بولاق الدكرور/ فيصل.

-ترعة الزمر أمام محطة محولات المعتمدية - بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-ش المشتل - بولاق الدكرور.

-مساكن هيئة التدريس أسفل محور صفط اللبن - بولاق الدكرور.

-مدينة عامر بولاق الدكرور.

-ش المعتمدية أمام محطة محولات المعتمدية - بولاق الدكرور.

-شارع 6 أكتوبر من ش المعتمدية - بولاق الدكرور.

-الثلاث طوابق بجوار مركز شباب كعيبش الطوابق - فيصل.

-ش 10 من ش زنين - بولاق الدكرور.

-أخر ش كعيبش المريوطية - فيصل.

-الطريق الأبيض أمام محطة محولات المعتمدية - بولاق الدكرور.

-ش الهديا منزلش كعيبش - فيصل.

-ش محمد فيصل الطوابق - فيصل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-ش الشهيد أحمد حمدي من ش كعيبش.

-ش أبو بكر من ش ناهيا - بولاق الدكرور.

-ش كعيبش الطوابق - فيصل.

-ش أسامة أبو عميرة - فيصل.

-ش الملكة من ش العشرين - بولاق الدكرور/ فيصل.

-ش التليفزيون من ش محمد - فيصل.

-أول ش كعيبش الطوابق - فيصل.

-الثلاث طوابق - فيصل.

-ش المعتمدية / الشيخ حسن خلف م.م المعتمدية - بولاق الدكرور/ كرداسة.

-ش الملكة من كفر طهرمس - بولاق الدكرور.

-أخر شارع ناهيا - كرداسة.

-مساكن هيئة التدريس - بولاق الدكرور.

-عمارات الأوقاف ترعة الزمر - بولاق الدكرور.

-ش المشتل مدينة عامر بولاق الدكرور.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م الساعة 12م

-ش الإسراء - م.م المعتمدية - بولاق الدكرور.

-ش ناهيا يمين محور 26 يوليو - بولاق الدكرور.

-ترعة الزمر - أبو قتادة - الجامع - بولاق الدكرور.

-ش الشوربجي بجوار مدرسة اللواء الإسلامي - فيصل.

-أبو قتادة أمام محطة مترو فيصل - بولاق الدكرور.

-ش أحمد ماهر أمام جامع الزهراء - بولاق الدكرور.

-ترعة عبد العال خلف محطة محولات الجيزة الجديدة - بولاق الدكرور.

-ش الجامع من ش الملكة - بولاق الدكرور.

-أول ش الملكة - فيصل.

-أخر ش ناهيا - كرداسة.

-المشابك / أول فيصل / ترعة عبد العال 2 من العشرين.

-ش سلام أبو قتادة.

-ش أخر الترعة المجنونة.

-الثلاث طوابق / المطبعة / فيصل.

-ش المساكن من ش العشرين.

-المساكن / الشوربجي / بولاق الدكرور.

-المساكن بجوار محطة محولات فيصل.