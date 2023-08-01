خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال شهر أغسطس

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، خلال شهر أغسطس الجارى، بقرى محافظة البحر الأحمر، من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، حيث تنطلق غدا الأربعاء وتستمر فيها لمدة يومين.

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس المقبل فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث تقضى هناك يومين ايضا الجمعة والسبت.

ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الاحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس، ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدا القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 اغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا ايام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.