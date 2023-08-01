اعتمد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023، لرؤساء المباحث الداخلية على مستوى مراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية، بإشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ.

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023، تعيين المقدم محمد عبد العزيز، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ «دسوق، وفوه، ومطوبس»، بينما جددت الثقة في المقدم محمد أبو الخير، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول «الحامول، وبيلا، والبرلس».

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023، تعيين المقدم محمد سمير، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن كفر الشيخ، وتجديد الثقة في المقدم رامي شرف الدين، رئيسًا لمباحث قسم المخدرات، والرائد أحمد عادل قطاطو، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم أحمد بسيوني، رئيسًا لمباحث التموين والمرافق، والمقدم مصطفى منيسي، رئيسًا لمباحث الأموال العامة والمعلومات الجنائية، والمقدم عبدالله غنيم، وكيلاً للتحريات.

وشملت حركة تغييرات رؤساء المباحث، الرائد أحمد عمر، رئيسًا لمباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والرائد أحمد سمير النجار، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق، والرائد أحمد يسري، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، ونقل الرائد محمد أبو شعيشع، رئيسًا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، ونقل المقدم أحمد عبد الشافي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ.

وتضمنت حركة رؤساء المباحث تجديد الثقة في المقدم سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد محمد أبو حطب، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر دسوق، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والرائد محمد هاني عصر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والمقدم محمد عماد عامر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد محمد قطاطو، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض، والرائد أحمد عبد الباعث الفقي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، والرائد محمد عاطف، رئيسًا لمباحث مركز شرطة قلين.