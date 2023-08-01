حبس عامل بتهمة سرقة صيدلية فى التبين

قررت نيابة التبين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة إحدى الصيدليات بأسلوب "كسر القفل".

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بمزاوله نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.