اليوم السابع
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جهاز دمياط الجديدة يشن حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 08:00 ص
جهاز دمياط الجديدة يشن حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة إزالة مخالفات
كتب أحمد حسن

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شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملات أمنية لإزالة مخالفات البناء والإشغالات داخل شواربه المدينة، وذلك في إطار المحافظه علي جمال المدينة، وتنفيذ تعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بالتصدي لمخالفات البناء.
 
وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز وقد اسفرت الحملة عن الأتى:-
 
- القضاء على عشوائيات وإشغالات بالمنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة واسترداد قرابة (٥٠)فدان والتخلص من (٦٥) حالة اشغالات.
- التخلص من تواجد عشوائيات بجوار المقابر والمشتل لعدد (٣٣)حالة.
- القضاء على مبانى عشوائية (خيام وعشش ) بمنطقة غرب ميناء دمياط واسترداد (١٨) فدان.
- القضاء على (٧٨)حالة اشغال لعرب رحل وعشوائيات بمنطقة (٤٥٠) فدان شرق القناه الملاحية .
واكد رئيس الجهاز انه جارى التخطيط والدراسة للوصول لأنسب صور لاعادة استخدام هذه المساحات بما يحقق الجدوى الاقتصادية وخطط التنمية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.
 
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