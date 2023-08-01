جنايات البحيرة تقضى بالسجن 10 سنوات لمنتحل صفة طبيب بالدلنجات

البحيرة- ناصر جودة

قضت محكمة جنايات البحيرة بسجن شخص 10 سنوات لانتحاله صفة طبيب وإدارة مركز طبى غير مرخص بالدلنجات فى البحيرة، وإجراء عمليات كبرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تمكن رجال العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة وإدارة الدلنجات الصحية خلال شهر فبراير الماضي من ضبط شخص يدعى ر.م.ط وشهرته الدكتور أ. ط ينتحل صفة طبيب بمركز الدلنجات ويدير مركز طبي غير مرخص بإدعاء علاج فقرات الظهر والرقبة وآلآم العمود الفقرى وعلاج المفاصل.

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتلك الجهود التى تمت حتى قال القضاء العادل كلمته فى حق المتهم، ووجه الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر، كما قدم الشكر لفريق العلاج الحر بالدلنجات، مشددا على الدعم الكامل لإدارة العلاج الحر ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن وضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني علي المنشآت الطبية الخاصة ( العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى ) على مستوي جميع مراكز المحافظة.