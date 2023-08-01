اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:31 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة: تكليف عميد الآثار بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:19 م
جامعة القاهرة: تكليف عميد الآثار بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة، حيث أصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بالقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محسن صالح وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا للقيام بأعمال عميد كلية الآثار.
 
كما أصدر الدكتور محمد الخشت، قرارًا بتعيين الدكتور عدلي أنيس سليمان  مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة منار عبد المعز  مديرة لمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية.
 
ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات؛ محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع. والخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اخبار مصر

جمال الشاذلى

اثار القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة