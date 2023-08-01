اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:03 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

بموقع الأعلى للجامعات

تنسيق 2023.. اليوم فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:00 ص
تنسيق 2023.. اليوم فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتيح المجلس الأعلى للجامعات  باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام. 
 
جدير بالذكر أن الطلاب الذين لديهم الرغبة في التقدم للمسابقة المركزية، يمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:
1. اختبارات كليات التجارة:
https://scu.eg/news/comm_competition/
2. اختبارات كليات الهندسة:
https://scu.eg/news/eng_competition/
3. اختبارات كليات الزراعة:
https://scu.eg/news/agri_competition/
4. اختبارات كليات الحقوق:
https://scu.eg/news/law_competition/
 
ويمكن للطلاب التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بخطوات التقدم لهذه الاختبارات من خلال رابط الفيديو المُرفق.
https://youtu.be/eLKx5WhxdH8

التعليم العالى

اخبار مصر

تنسيق الجامعات

تنسيق الدبلومات

اخبار مصرية

تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023

تنسيق القبول بالجامعات اليوم السابع

موقع نتيجة التنسيق

منظومة التنسيق الالكتروني

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اليوم السابع

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى للطب

الحد الأدنى للهندسة

موقع التنسيق للجامعات 2023

مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

كيف يتم التواصل مع مكتب التنسيق

موقع مكتب التنسيق الرئيسي

رقم مكتب التنسيق بجامعة عين شمس

مواعيد مكتب تنسيق جامعة القاهرة

رقم مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

رقم شكاوى التنسيق

شكاوى مكتب التنسيق

مكتب تنسيق الجامعات

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بالجيزة

عنوان مكتب التنسيق بالقاهرة

نتيجة التنسيق بالاسم

معرفة التنسيق برقم الجلوس

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية فيديو توضيحى لاستخدام موقع التنسيق

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:45 م

تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية العامة قائمة كليات تقبل الشعبة الأدبية

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:24 م

تنسيق الجامعات 2023.. مكتب التنسيق يرفع حالة الطوارئ استعدادا للمرحلة الأولى

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:00 م

تنسيق 2023.. الجامعة البريطانية بمصر توفر منحا دراسية لطلاب الشهادات الثانوية

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:33 م

تعرف على مواعيد فتح مكتب التنسيق الفرعى فى جامعة قناة السويس

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة