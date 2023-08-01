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تنسيق الجامعات 2023.. التنسيق يتسلم النتيجة لإعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:17 ص
تنسيق الجامعات 2023.. التنسيق يتسلم النتيجة لإعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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كشف مصدر مسئول بمكتب التنسيق، عن استلام المكتب نتيجة الثانوية العامة 2023، من وزارة التعليم العالى، وبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا فى عمل شرائح المجموع ودراسة المجموع التكرارى، تمهيدًا لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق .
 
فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، رفع حالة الطوارئ داخل مكتب التنسيق استعدادا لاستلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم والبدء فى عمل شرائح المجموع والمجموع التكرارى لطلاب الثانوية العامة.
 
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023 -2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم، أنه بمجرد الحصول على النتيجة الرسمية من وزارة التربية والتعليم سيتم البدء الفورى فى شرائح المجاميع تمهيدا لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ووضع الجدول الزمنى لإتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.
 
وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إلى أنه لا يوجد تغيير فى نظام التنسيق الإلكترونى ويسجل الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق بشبكة الانترنت ولا يوجد تقديم مباشر للجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن لا يحق أيضا لطلاب الثانوية العامة 2022 التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات 2023.
 
 

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