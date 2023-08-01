تعيين الدكتور شريف أحمد شتا قائما بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم قرارًا بتعيين الدكتور شريف أحمد شتا قائمًا بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة خلفًا للدكتور عمر غنيم.

وحصل شتا" على الدكتوراه في 2003 في تخصص هندسة معمارية في مصر وماجستير عام 1998 في تخصص الهندسة المعمارية والبكالوريوس بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف في عام 1991 في تخصص الهندسة المعمارية في مصر، وعمل "شتا" أستاذا مساعدا في 2009-07-01، وأستاذ مساعد لقب علمي في 2009-05-31 ، ومدرس في 2003-08-28، ومدرس مساعد في 1999-02-10، ومعيد في 1993-11-11.

كما شغل العميد الجديد منصب عضو لجنة المنشآت الجامعية من 2021-09-05، وعضو تشكيل لجنة المنشآت الجامعيه من 2020-08-31، وقائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميله لشئون التعليم والطلاب بالإشراف على قسم العماره بالكليه من 2020-08-01 إلى 2021-07-31، ووكيل كلية الفنون الجميله لشئون التعليم والطلاب من 2020-08-01 إلى 2021-07-31، ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب من 2019-08-01 إلى 2020-07-31، وعضو تشكيل لجنة المنشآت الجامعية من 2019-07-27 ، وتولي عمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكليه فنون جميله من 2018-01-09، وعضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث والإستشارات الهندسية من 2016-06-19 إلى 2018-06-19 عضو بلجنة تحسين وترتيب الكلية محليا ودوليا من 2012-07-01، ونائب المدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للأعتماد من 2011-07-02، ومدير وحدة التصميم المعمارى بالحاسب من 2003-11-14 إلى 2005-11-13.