تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب فى حدائق القبة لـ14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين لجلسة 14 أغسطس بتهمة قتل شاب بسبب دفاعه عن شقيقته.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.