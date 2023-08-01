"بيطرى الشرقية" تشن 9 حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 9 حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط أكثر من 68 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما تم تحصين 248 ألفا و139 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم ترقيم 3838 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.