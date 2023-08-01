وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية(شينخوا)- أن تلك الأموال ستستخدم لدعم أعمال الإنقاذ الطارئة وأعمال الإغاثة للمتضررين من الفيضانات.

وشرعت السلطات الصينية في بذل جهود مكثقة ضمن أعمال الإنقاذ والإغاثة لمواجهة الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار دوكسورى، والذي خلف 11 قتيلا في العاصمة الوطنية بكين.

وخصصت وزارة المالية أمس الاثنين، 842 مليون يوان للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها لقطاعي الزراعة والموارد المائية في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، بما في ذلك مقاطعة خبي.