أعلنت وزارة المالية وإدارة الطوارئ الصينية، أن بكين خصصت 110 ملايين يوان (ما يعادل 15.43 مليون دولار أمريكى) لدعم جهود الوقاية من الفيضانات وأعمال الإغاثة من الكوارث فى بكين وتيانجين وخبى.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية(شينخوا)- أن تلك الأموال ستستخدم لدعم أعمال الإنقاذ الطارئة وأعمال الإغاثة للمتضررين من الفيضانات.
وشرعت السلطات الصينية في بذل جهود مكثقة ضمن أعمال الإنقاذ والإغاثة لمواجهة الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار دوكسورى، والذي خلف 11 قتيلا في العاصمة الوطنية بكين.
وخصصت وزارة المالية أمس الاثنين، 842 مليون يوان للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها لقطاعي الزراعة والموارد المائية في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، بما في ذلك مقاطعة خبي.
وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، وجه اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود؛ للبحث عن الأشخاص المفقودين والمحاصرين في الفيضانات والكوارث الجيولوجية وإنقاذهم.
وأكد شي- في توجيه أصدره، اليوم، بشأن العمل للوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه يتعين على السلطات المعنية تعزيز مراقبة الفيضانات والتحذير المبكر منها، والتركيز على المواقع المهمة للوقاية من الفيضانات، والتنفيذ الكامل للتدابير الخاصة بالوقاية من الفيضانات خلال الفترة الرئيسية من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس.
كما طالب شي، ببذل الجهود لتقليل أعداد الضحايا، وبذل الجهود لاتخاذ الترتيبات المناسبة للأشخاص المتضررين من الفيضانات والكوارث الجيولوجية، والإصلاح الفوري للبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات والكهرباء، واستعادة النظام الطبيعي في العمل والحياة في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أنه يجب ضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الاستقرار الاجتماعي ببذل أقصى الجهود.
وتسبب الإعصار (دوكسوري) في هطول أمطار غزيرة على شمال الصين والمناطق على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه، ما أدى إلى حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية، فضلا عن وقوع خسائر فادحة في بكين وخبي.
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