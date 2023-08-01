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بريطانيا تمنع إصدار تأشيرات دخول للمندوبين الروس للمشاركة في فعاليات أممية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:35 ص
بريطانيا تمنع إصدار تأشيرات دخول للمندوبين الروس للمشاركة في فعاليات أممية الامم المتحدة
أحمد علوى

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أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن بريطانيا لم تصدر تأشيرات دخول للمندوبين الروس الذين كان من المخطط أن يشاركوا في فعاليات للأمم المتحدة.

وأشارت البعثة في بيان لها، الاثنين، إلى أن بريطانيا منعت المندوبين الروس من المشاركة في عمل دورة إدارة صندوق التقاعد الموحد لموظفي الأمم المتحدة، التي عقدت في لندن خلال الفترة بين 23 و28 يوليو، بدعوة من المنظمة البحرية الدولية.

وأضافت أن المندوبين الروس كان لهم تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقالت البعثة في بيانها: "نأسف لقرار بريطانيا انتهاك التزاماتها الدولية بصفتها البلاد التي تستضيف مقر المنظمة البحرية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ذات الشأن".

وأضافت أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا في إطار ما يسمى "النظام الدولي المبني على القواعد"، وليس القانون الدولي".

 


روسيا

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة

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