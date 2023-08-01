بدء جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تحت عنوان "إشكاليات الدين العام"

كتب محمد السيد الشاذلى _ هشام عبد الجليل

بدأت منذ قليل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، تحت شعار "مساحات مشتركة بين الجميع".

وتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول".

ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطنى جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، بعد غدا الخميس، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بدلا من اجتماع لجنة الصناعة الذي كان مقررا ضمن المحور الاقتصادي، وتقرر تأجيله لعقد اجتماع لجنة التعليم.

الجدير بالذكر أن إدارة الحوار الوطني، كانت قد أعلنت جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى.