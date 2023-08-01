انطلاق ورشة الطرق على المعادن في مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

شهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية بدء ورشة الطرق علي المعدن التي تقام علي مدار يومين ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حيث بدأت فعاليات الورشة بالتعرف علي طرق الطرق علي المعادن من قبل الفنان ماريان مجدى معلم تربية فنيه مدربة الورشة، منها الطرق علي ورق الألومنيوم المقوى، وعمل اشكال مختلفة منها الفراشة، الحصان، الورد، المجسمات، بالضغط علي الاشكال للخرج علي الوجه الآخر.

حيث أن الخامات المستخدمة أقلام فاضية السفنج، المسطرة، قلم رصاص، قطر، ورق الألومنيوم، تستكمل الورشة غدًا لأبراز الشكل النهائي مع الألوان.

قدم الورشة فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.