اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:35 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ورشة الطرق على المعادن في مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:05 م
انطلاق ورشة الطرق على المعادن في مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية بدء ورشة الطرق علي المعدن التي تقام علي مدار يومين ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 
 
حيث بدأت فعاليات الورشة بالتعرف علي طرق الطرق علي المعادن من قبل الفنان ماريان مجدى معلم تربية فنيه مدربة الورشة، منها الطرق علي ورق الألومنيوم المقوى، وعمل اشكال مختلفة منها الفراشة، الحصان، الورد، المجسمات، بالضغط علي الاشكال للخرج علي الوجه الآخر.
 
حيث أن الخامات المستخدمة أقلام فاضية السفنج، المسطرة، قلم رصاص، قطر، ورق الألومنيوم، تستكمل الورشة غدًا لأبراز الشكل النهائي مع الألوان. 
قدم الورشة فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
 
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (1)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (1)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (2)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (2)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (3)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (3)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (4)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (4)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (5)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (5)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (6)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (6)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (7)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (7)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (8)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (8)

ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (9)
ورشة الطرق علي المعادن بثقافة الإسماعيلية (9)

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قصر ثقافة الاسماعيليه

قصر ثقافة

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة