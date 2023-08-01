المعمل الكيميائي يحدد مصير ديلر ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على ديلر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف عاطل تم القبض عليه في الجيزة، بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحويل مسكنه إلى مخزن، لإخفاء بضاعته، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الإستروكس، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، واعترف بالإتجار بالمضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، لتردد عاطل بين عدد من متعاطى المواد المخدرة، لترويجها بينهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، نجح رجال المباحث فى رصد تحركاته، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، كما اعترف بتخزينه بمسكنه، وحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.