المستشار محمد نصر سيد يتولى رئاسة محكمة استئناف قنا اعتبارا 13 سبتمبر المقبل

كتب إبراهيم قاسم

يتولى المستشار محمد نصر سيد احمد رئيس محكمة جنايات الجيزة، رئاسة محكمة استئناف قنا اعتبارا من يوم 13 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية الصادر فى يونيو الماضى.

وتولى المستشار محمد نصر رئاسة الدائرة السادسة والعشرون جنائي جيزة ضمن خطة توزيع العمل التي أقرتها محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021 – 2022 بشأن الدوائر الجنائية التي ستنعقد بمعسكر قوات الأمن بالكيلو 10.5 الواقع بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.

كما تولى خلال عام 2018 -2019 رئاسة الدائرة 18 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب.

يذكر أن مصر يوجد بها 8 محاكم استئناف وهى القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة كمأموريات بها.

وصدرتشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، للعام القضائى 2023 حيث تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 3 يوليو 2023 وذلك على النحو التالي المستشار أحمد علي أحمد أحمد السيد يونس رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، وعبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط وأحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

كما تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023 إلى 17 سبتمبر 2023 وهم المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار أحمد احمد إبراهيم مهران رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط والمستشار محمد نصر رئيسا لاستئناف قنا.

وتعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 19 سبتمبر 2023 علي النحو التالي: المستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة السيد المستشار إسماعيل عطيه محمد إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيسا لمحكمة استئناف طنطاو المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار أحمد أحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار محمد نصر سيد احمد نصر رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف والمستشار إبراهيم أحمد إبراهيم البدراني رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار محمد محمد مصطفي سالم رئيسا لمحكمة استئناف قنا رأي الأمانة.