اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم اليوم ولمدة أسبوعين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:54 م
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم اليوم ولمدة أسبوعين كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء مريم

الاعياد المريميه



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