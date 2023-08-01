الكشف على 1200 حالة للقافلة الطبية المجانية بمركز شباب أم عزام بالقصاصين ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب أم عزام، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى 31 يوليو و1 أغسطس 2023، حيث استقبلت القافلة 1200 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال عدد 535حالة خلال اليوم الأول للقافلة الطبية بينما استقبلت القافلة الطبية في يومها الثاني عدد 66 حالة.