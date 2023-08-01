الفواكه والخضراوات يتصدران قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا إلى روسيا عام 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022، والذي شهد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 595.1 مليون دولار، مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 21.6%.

وتضمنت قائمة السلع كلا من الفواكه بقيمة 302.3 مليون دولار، يليها خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، وصابون بقيمة 11.8 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، وبذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار، إلى جانب ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار، وملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.

وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 15.5%، وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.