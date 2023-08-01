وأوضح المجلس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن 668 ألفا و974 أسرة أي 2.4 مليون شخص تأثروا بالإعصار الذي يعد الخامس الذي يضرب البلاد هذا العام.

وأشار إلى أنه لا يزال قرابة 14 ألف أسرة أو أكثر من 50 ألف فرد داخل 736 مركزا للإيواء، فيما استقرت حصيلة القتلى جراء الإعصار عند 25 شخصا، وبلغ عدد المصابين 52 شخصا على الأقل، بينما لا يزال 13 في عداد المفقودين.