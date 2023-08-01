العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى كرداسة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب داخل مسكنه فى كرداسة، وأشارت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب لا توجد به أى إصابات ظاهرية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

تم الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.