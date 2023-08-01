وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، "المطار يعمل بما يتماشى مع الجدول الزمنى وقد تم رفع جميع القيود التى كانت مفروضة سابقا".

يشار إلى أنه تم إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو مؤقتًا فى أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف قام بزيارة تفقدية لمركز التحكم المتقدم للتجمع العسكري في منطقة زاباروجيا أثناء عمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت الوزارة إلى تدمير ثلاثة قوارب مسيرة أوكرانية حاولت شن هجوم على سفينتين حربيتين لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن إحباط الهجوم الأوكرانى تم بالجزء الجنوبي الغربي للبحر الأسود على بعد 340 كيلومترا من مدينة سيفاستوبول، لافتة إلى أن السفينتين الحربيتين الروسيتين تواصلان تنفيذ مهامهما بعد تدمير الزوارق الأوكرانية الثلاثة بأسلحتهما.

من ناحية أخرى، أفادت قناة "روسيا اليوم"، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين؛ جراء قصف أوكراني استهدف أحياء سكنية بمدينة دونيتسك باستخدام راجمات صواريخ (هيمارس) الأمريكية، وصواريخ (توشكا أو) الباليستية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على منطقة سترامايورسكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من ناحيته، أشار محافظ مقاطعة زاباروجيا، يورى مالاشكو، إلى أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بقصف أوكراني على بلدة باسان فى المقاطعة.