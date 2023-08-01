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"الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:33 ص
"الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات بها مولدات احتياطية لتوفير الطاقة الكهربية للمستشفيات حال حدوث طوارئ وانقطاع للتيار الكهربى.

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المستشفيات مت المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة مشيرا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناه من الانقطاعات الكهربية تماما.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ وذلك لتأمين الحضانات والرعايات المركزة ومراكز التحاليل والأشعات خاصة مستشفيات الحميات حيث تحتاج غرف الاجهاد الحرارى إلى تشغيل التكييفات بشكل دائم لعلاج حالات الاجهاد الحرارى وضربات الشمس.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار تخفيف الأحمال فى الكهرباء حتى منتصف الأسبوع الجارى، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

 

وأوضح مدبولى، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التى نشهدها حاليًا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.


الصحة

المستشفيات

تخفيف الاحمال

انقطاع الكهرباء

الوحدات الصحية



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