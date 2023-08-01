"الرياضة" بالقليوبية تطلق حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ الحملة بمراكز الشباب من خلال ندوات توعية للشباب والعاملين بمراكز الشباب للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة سواء بالمنزل أو بمراكز الشباب والأندية، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين النشء والشباب.

وأشار الصبروط، إلى ضرورة أن تشمل الندوات سبل ترشيد استهلاك الكهرباء وأسباب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف والأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية وفقا لتوصيات مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتنفذ الحملة من خلال 8 ندوات على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي للشباب، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.