الرى: إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقا للسعة الاستيعابية لكل ترعة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس الحالى والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

و وجه سويلم بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين كافة أجهزة الوزارة، وقيام السادة قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى ومديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواجد الدائم على الطبيعة لمتابعة حالة الترع والتعامل الفورى مع أى شكاوى للمزارعين من نقص المياه، مع المتابعة الدائمة لحالة الرى خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول مياه الرى لكافة المزارعين وإتمام عملية الرى لكامل الزمام خلال دور العمالة.

كما وجه بأن يتم إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقًا للسعة الاستيعابية لكل ترعة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الاحتياجات المائية للمزارعين.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، مشددًا نحو استمرار أعمال تطهيرات الترع ومتابعة حالة الترع التى سبق تطهيرها لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أى عوائق، مع التنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.

وأكد سويلم على أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين فى ترشيد استخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالرى الليلى لأراضيهم الزراعية لتقليل البخر وترشيد الاستخدامات المائية خاصة خلال فترات الموجات الحارة.

و وجه بدراسة كافة الاحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات، نظرًا للدور الهام لهذه الإدارات فى ضمان توزيع المياه بين مختلف المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجارى المائية وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

كما استعرض سويلم خلال الاجتماع إجراءات تطهير مخرات السيول الجارية حاليًا ل 117 مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلومتر لضمان تطهيرهم بشكل كامل استعدادًا لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

كما استعرض حصر لحالة المعدات المختلفة المستخدمة فى تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، حيث يشتمل الحصر على حالة المعدات واحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح، حيث وجه الدكتور سويلم بالبدء الفورى فى صيانة المعدات للاستفادة منها فى أعمال التطهيرات، مع النظر فى إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل مهامها فى مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية، والسعى لتوفير عدد من سائقى المعدات لسد العجز الحالى فى السائقين، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل المعدات والعمالة الفنية المتخصصة فيما بينهم طبقًا للحاجة.