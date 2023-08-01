اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تفتح باب التقديم بالدبلومة والماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:48 م
الرقابة الإدارية تفتح باب التقديم بالدبلومة والماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد الرقابة الإدارية - أرشيفية
محمد أبو ضيف

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اعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 17 اغسطس 2023، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.
 
يمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:
http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html
 
موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
https://academy.aca.gov.eg
 
 
 

الرقابة الادارية

مكافحة الفساد

الحوكمة

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