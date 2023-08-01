ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، عن كوليت في مؤتمر صحفي قوله إنه :"تم تسجيل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".



وأضاف أنه :"تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاثة مسيرات من طراز MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".