اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:53 م
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الداخلية تكشف حقيقة تعدى أشخاص على مواطن وزوجته بالشرقية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:35 م
الداخلية تكشف حقيقة تعدى أشخاص على مواطن وزوجته بالشرقية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وازرة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بوجود مشاجرة بدائرة المركز.. بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة ) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهما إعترفا بما جاء بالتحريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة

خلافات الجيرة

الداخلية



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