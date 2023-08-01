الداخلية تضبط 53 كيلو ذهب خام غير مدموغة بقيمة 130 مليون جنيه قبل بيعها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 53 كيلو جرام من خام الذهب "غير مدموغ" قبل بيعها بالأسواق .. تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال استقلالهما سيارة ملك الثانى بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا ، وبحوزتهما (عدد 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنوا 53,371 كيلو جرام) تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيهاً مُخبأة داخل السيارة.. بمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية وأنه كان فى طريقه للقاهرة لتحديد عيارهم وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.. كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادة السيارة من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.