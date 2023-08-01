الحكومة تنفى تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام عمل كافة الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية، بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة تنفى تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولىالثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:41 م
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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