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الجيزة: إزالة تعديات مقهى من الطريق العام بإمبابة استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:53 م
الجيزة: إزالة تعديات مقهى من الطريق العام بإمبابة استجابة لشكاوى المواطنين ازالة اشغالات بامبابة
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى بشأن تعدي مقهى بجوار الإدارة التعليمية بشمال الجيزة على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك بوضع كراسٍ وترابيزات واحتلال الأرصفة وإعاقة حركة المارة والسيارات. 
 
وفور ورود الشكوى، شنت المحافظة من خلال حي إمبابة حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى بشأن وجود باعة جائلين ومفترشين لسلم مشاة أرض اللواء بحي العجوزة، وقد تم التعامل الفوري مع الشكوى ورفع تعديات الباعة على السلم.
 
 
 
 
 

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