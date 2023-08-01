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الثامنة على الثانوية العامة أدبى: حلم كنت أتمنى تحقيقه علشان أسعد أهلى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:15 ص
الثامنة على الثانوية العامة أدبى: حلم كنت أتمنى تحقيقه علشان أسعد أهلى الطالبة ندا عمر السيد محمد
كتبت – مرام محمد

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حصلت ندا عمر السيد محمد ابنة محافظة الجيزة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة أدبى"، للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بمجموع 387.5 درجات.

وعبرت ندا عمر السيد محمد الطالبة بمدرسة العجوزة الثانوية بنات، عن سعادتها البالغة بتتويجها ضمن أوائل الثانوية العامة خاصة، قائلة: "الخبر كان مفاجأة ومكنتش مصدقة وافتكرته مقلب.. بابا وماما أول من بشرني بالخبر وهما طايرين من الفرحة.. كنت بتمناها ومستنية مجموع كبير بس مش لدرجة إني أكون من أوائل الجمهورية ولكن كرم ربنا معايا كان أكبر بكتير مما كنت أتصور"، مؤكدة: "شعرت بمسؤولية كبيرة منذ خبر إعلاني ضمن أوائل الجمهورية".

وتابعت "ندا" حديثها قائلة: "بذلت مجهود كبير طول السنة وكنت متأكدة إن ربنا هيعوضني خير ومش هيضيع تعبي.. كنت محددة هدفي من البداية إني لازم أنجح بتفوق عشان أسعد أهلي.. ما كنتش باعتمد على عدد ساعات محدد للمذاكرة ولكن كان كل تركيزى إنى أذاكر أول بأول وأنظم وقتى دون أى ضغط".

وأكدت "ندا"، أنها نجحت وتفوقت علميا بدعم وتشجيع أسرتها لها وحرصها الدائهم على توفير كافة احتياجاتها وتهيئة الجو المناسب لها، قائلة: "سعيدة إنى فرحت أسرتى وأهدى نجاحى لكل مدرس بذل مجهود عشان أنجح وأكون من أوائل الجمهورية".


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