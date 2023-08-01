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حتى 21 أكتوبر..

التنظيم والإدارة يبدأ اليوم تقييم المتقدمين لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:55 ص
التنظيم والإدارة يبدأ اليوم تقييم المتقدمين لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد المتقدمين لمسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم
كتبت ريهام الباشا

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بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر اعمال التقييم في الفترة من 1 أغسطس إلى 21 أكتوبر وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
 
وبدأت أعمال التقييم بمحافظة القاهرة وتستمر على مدار يومين، على أن تتوالى باقي المحافظات تباعا.
 
ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.
 
وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز .
 
 
 
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