التصريح بدفن جثة طالبة سقطت بالترعة الفاروقية أثناء غسلها الأطباق فى سوهاج

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طالبة يبلغ من العمر 21 سنة لقت مصرعها غرقا بالترعة الفاروقية عقب سقوطها بها أثناء قيامها بغسل بعض الأطباق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طالبة عقب سقوطها داخل إحدى الترع بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعوة مريم ع ا س 21 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدها المدعو عبد الرازق ا س م 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسل بعض الأطباق علي حافة الترعة الفاروقية المجاورة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.