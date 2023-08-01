البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات 870 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 21431 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 7385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3546 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5240 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5235 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1481 سهم، 282.9 ألف سهم، 250 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3500 سهم، 769.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 1584 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو عدد 1.4 مليون سهم، 750 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، والمشروعات الصناعية والهندسية 2541 سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة ماتريكس لإدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمنتزه السياحي (الميرلاند) لمدة 3 سنوات بحوالي 17.5 مليون جنيه بالإضافة لإيرادات الأنشطة والفاعليات الأخرى، ومن حيث المبدأ على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة حوالي 77.149 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحي الحادي عشر مقابل نسبة من الإيرادات.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك مبيعات بلغت 24.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 664.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 551.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 87.8 مليون جنيه مقارنة مع 74.1 مليون جنيه بنسبة نمو 19%.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات النشاط بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 15.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.71%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.8 مليون جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جنيه بنسبة نمو 20.55%.