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البابا فرنسيس يزور البرتغال لترؤس احتفال الأيام العالمية للشبيبة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:53 م
البابا فرنسيس يزور البرتغال لترؤس احتفال الأيام العالمية للشبيبة البابا فرنسيس
كتب: محمد الأحمدى

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زار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس الاثنين، كنيسة القديسة مريم الكبرى، فى روما، حيث رفع الصلاة عاهدًا بزيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بمناسبة الأيام العالميّة للشبيبة، ومعه المشاركين من الشباب، إلى السيّدة العذراء مريم، وذلك كعادته قبل توجه إلى السفر خارج الأراضى الإيطاليّة.

 

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة البابوية من يوم 2 أغسطس إلى يوم 6 عندما يغادر البابا إلى لشبونة التي تستضيف هذا العام الأيام العالميّة للشبيبة، لتكون المرة الرابعة التى يترأس فيها قداسته هذا الاحتفال العالمى، بعد فى ريو دى جانيرو عام 2013، وكراكوفيا 2016، وبنما 2019.

 

وتنطلق الأيام العالمية للشباب التى تعتبر أكبر لقاء كاثوليكى دولى، رسميا فى لشبونة الثلاثاء، قبل وصول البابا فرنسيس الذى سيجمع أكثر من مليون مؤمن فى نهاية الأسبوع خلال قداس يقيمه.

 

ويبدو برنامج رحلة بابا الفاتيكان إلى الخارج منذ انتخابه عام 2013 مثقلا بالمواعيد حيث سيلقى ما لا يقلّ عن 11 خطابًا وسيقوم بنحو 20 لقاءً بعد شهرين فقط من عملية جراحية صعبة فى البطن خضع لها و10 أيام من العلاج في المستشفى.

 

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 


البابا فرنسيس

البرتغال

الشبيبه

لشبونه



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