اليوم السابع
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وتنفيذ منشآتها بالمدن الجديدة..

الإسكان: مهلة عاما للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج تراخيصها

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:51 ص
الإسكان: مهلة عاما للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج تراخيصها جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة بها بالمدن الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف القومية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من (الأندية الرياضية والاجتماعية) لمنحهم تلك المهلة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم منح المهلة شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفى حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته أرقام (93 ، 94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل، مؤكداً أن منح المهلة يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظراً لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

الانديه الرياضيه



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