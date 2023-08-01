أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانى "أوتشا" يواصل توفير المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، مشيراً إلى وصول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من المنظمة الدولية للهجرة قادمة من تركيا عبر معبر باب السلام.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار حق، إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد إيواء، مؤكداً أن المزيد من الشاحنات وفرق الأمم المتحدة من المخطط لها أن تصل إلى سوريا في الأيام القادمة عبر معبري باب السلام والراعي.
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