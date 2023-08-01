الأسبوع الأول فى أغسطس.. الأرصاد تكشف نسب الرطوبة المتوقعة بكافة الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم خلال الشهر.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الأسبوع الأول من شهر أغسطس، كما يلى:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى 83-88% ليلا والصغرى نهارا من 35-40%

- السواحل الشمالية:

العظمى من 90-95% والصغرى من 50-55%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا من 60-65% والصغرى 25-30%

- شمال الصعيد:

العظمى من 60-70% والصغرى من 20-25%

- جنوب الصعيد:

العظمى من 35-40% والصغرى من 10- 15%.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.