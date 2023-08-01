الأزهر يدين تفجير "بختونخوا" ويؤكد تضامنه الكامل مع باكستان فى مواجهة الإرهاب

كتب لؤى على

أعرب الأزهر الشريف عن بالغ إدانته واستنكاره للتفجير الذي وقع أمس، في إقليم «خيبر بختونخوا»، شمال غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء.

وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن تلك الأفعال الإجرامية الخبيثة خارجة على تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وبعيدة كل البعد عن المعاني والقيم الإنسانية والحضارية، وأن المجتمع الدولي –اليوم- مدعو، وبقوة، إلى القضاء قضاءً مبرمًا على هذا الإرهاب الأسود الذي يستهدف الأبرياء في كل مكان.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإجرامي واللاإنساني، فإنه يعرب عن أسفه البالغ، وحزنه الشديد على ماحدث، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة باكستان، حكومةً وشعبًا، ولأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ عالمنا من كل مكروه وسوء.