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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:33 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 21426 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 7382 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل 
إلى مستوى 5239 نقطة.

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