ارتفاع ضرائب المشروبات الكحولية فى بريطانيا 20%.. واندبندنت: أكبر زيادة منذ 50 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

تفرض بريطانيا زيادات ضريبية تصل إلى 20% على المشروبات الكحولية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ، بموجب خطة وضعها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، اتفق رئيس الوزراء والمستشار على فرض ضرائب على الكحول بناءً على قوتها - مما أدى إلى غضب من صناع المشروبات الروحية ومجموعات تصنيع النبيذ من تعرضهم لزيادات وصفوها بغير العادلة.

يتزامن الإصلاح مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعلان هانت أن تجميد الرسوم على المشروبات الكحولية سينتهى في الأول من أغسطس، حيث من المتوقع أن يزداد التضخم بنسبة 10.1%.

قال مايلز بيل ، رئيس رابطة تجارة النبيذ والمشروبات الروحية: "نحن نتجه نحو فترة صعبة للغاية بالنسبة لشركات النبيذ والمشروبات الروحية مع زيادة الضرائب والتكاليف الأخرى ، بما في ذلك أزمة التكلفة المعيشية المطولة لعملائها ، والتضخم المرتفع باستمرار ، خاصة بالنسبة للطعام و المشروب ، وارتفاع أسعار الزجاج ، مما يترك مجالًا صغيرًا للعديد من الشركات لجني الأرباح. حتما لن يتمكن البعض من البقاء واقفا على قدميه ، حيث تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للخطر".

وتابع: "من بين كل هذه الضغوط ، اختارت الحكومة فرض المزيد من البؤس التضخمي على المستهلكين في الأول من أغسطس، مع أكبر زيادة فردية في رسوم الكحول منذ ما يقرب من 50 عامًا".

قال مسئولون إن الزيادة الضريبية على البيرة المعبأة ستضيف 225 مليون جنيه إسترليني إضافية من التكاليف سنويًا عبر الصناعة، قال مدير الإستراتيجية بجمعية سكوتش ويسكي ليتلجون: "إن زيادة الرسوم بنسبة 10.1 % هي ضربة مطرقة للمقطرات والمستهلكين".

وأضاف: "في الوقت الذى بدأ فيه التضخم للتو في الزحف إلى أسفل، ستستمر هذه الزيادة الضريبية في تغذية التضخم وتجعل من الصعب على صناعة سكوتش ويسكي الاستثمار فى النمو وخلق فرص العمل فى اسكتلندا وعبر سلسلة التوريد فى المملكة المتحدة."