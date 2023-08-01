إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة برج العرب التكنولوجية

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ أن مكتبة الإسكندرية وجامعة برج العرب يعملوا سويًا جنبًا إلى جنب لخدمة نفس الهدف وهو التقدم في النواحي التكنولوجية والنواحي الفكرية لتقدم هذا البلد وتحقيق نهضة علمية كبيرة، معبرًا عن سعادته بأن مصر حتى الآن بها عشر جامعات حكومية تكنولوجية.

وأشار زايد إلى أن المكتبة تعمل مع مؤسسات داخل الدولة ومؤسسات ثقافية في الخارج وذلك لتأدية الدور المنوط بها لكونها نافذة ثقافية متميزة لمصر على العالم وأيضًا نافذة متميزة للعالم على مصر مشيرًا إلى أن عدد سفارات المعرفة التي تم إنشاؤها حتى الأن هو 27 سفارة معرفة بمختلف الجامعات.

وقال الدكتور محمد مرسي الجوهري؛ أن جامعة برج العرب التكنولوجية هي أول جامعة يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجامعات التكنولوجية كما شرُفت بأن يكون منتدى الشباب الثالث والذي انعقد بتاريخ 14 يونيو بنفس الجامعة.

وأكد الجوهري بأن سفارة المعرفة بجامعة برج العرب التكنولوجية سوف تشارك حق الوصول لسفارة المعرفة الخاصة بها مع الجامعة اليابانية وجامعة سنجور ببرج العرب والتي هي طور الإنشاء مشددًا على أن الجامعة سوف تبادر بالأنشطة والفاعليات مع مكتبة الإسكندرية من خلال السفارة كي تتعرف المكتبة على شباب الجامعات التكنولوجية ومواهبهم.