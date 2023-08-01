إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالفيوم

أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
إسعاف
الفيوم رباب الجالي
أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
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أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
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