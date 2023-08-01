اليوم السابع
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إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالفيوم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:16 م
إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالفيوم إسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .






 


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