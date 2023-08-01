اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:24 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الأوسطى نطاق حلوان ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى الأوسطي فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث مرورى

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن القاهرة



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